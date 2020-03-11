Кредит на 354 тысячи рублей оформил злоумышленник на пенсионерку из Псковского района

12:32, 11 марта 2020, ПАИ

Неизвестный злоумышленник обманул 62-летнюю жительницу Псковского района. Он установил реквизиты её банковской карты и оформил кредит на 354 тысячи рублей, которыми затем и завладел.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, преступление произошло в период с 6 по 9 марта. В настоящий момент в ходе проводимой проверки сотрудники полиции выясняются все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, в Пскове, Бежаницах и Пыталово несколько местных жителей лишились более 205 тысяч рублей в результате дистанционного мошенничества. Все потерпевшие обратились за помощью в полицию, проводится расследование.