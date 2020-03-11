Александр Котов: Поправка в Конституции о запрете отчуждения территории РФ важна для Псковской области

16:26, 11 марта 2020, ПАИ

Поправка в Конституции РФ, предполагающая запрет действий, связанных с отчуждением части территории России, как и призыв к таким действиям, очень серьезно повлияет на ситуацию в Псковской области. Об этом заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе рпегионального парламента.

По словам Александра Котова, для Псковской области эта поправка особенно актуальна: «Регион находится, как известно, на границе запада нашей страны и с завидной периодичностью возникают разные поползновения со стороны наших западных соседей на часть территории нашего региона. Тут был разговор о Пыталовском районе, теперь вот возникает вопрос о Печорском районе, с таким же успехом можно претендовать на территорию Себежа».

Кроме того, Александр Котов отметил, что депутаты фракции «Единая Россия» при обсуждении проекта бюджета и в прошлом, и в нынешнем обратили внимание на то, что нужно индексировать меры социальной поддержки, которые оказываются различным категориям граждан в рамках областного законодательства.

«Мы нашли взаимопонимание с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым по этому вопросу: часть мер соцподдержки была проиндексирована, когда мы принимали закон о бюджете на текущий год и завтра на сессии Псковского областного Собрания мы как раз будем рассматривать законопроект, который будет вносить изменения, связанные с индексацией мер соцподдержки в другие законодательные акты», - добавил парламентарий.

Таким образом, по словам Александра Котова, все социальные выплаты будут проиндексированы в этом году. Он также подчеркнул, что с учетом того, что теперь в Конституции РФ закреплена норма обязательной индексации соцвыплат, соответственно ежегодно будет обязательно выполняться норма Конституции Псковского областного законодательства и граждане могут рассчитывать на то, что ежегодного выплаты будут увеличиваться как минимум на уровень инфляции.

Председатель Псковского областного Собрания отметил, что новой поправкой в Конституции РФ теперь меняется и учет уровня заработной платы не ниже прожиточного минимума: показатель теперь установят в целом по всей стране, поскольку, как известно, он в субъектах РФ существенно отличается друг от друга, поэтому может возникать значительная разница в оплате.

«Теперь же в Конституции РФ будет закреплен принцип, и соответствующий минимальный размер оплаты труда будет везде одинаковым. Будет не меньше, чем величина среднего прожиточного минимума в РФ. Это такая мера, необходимая в нашем основном законе. Кроме того, прописывается индексация пенсий - это тоже важная мера, которая направлена на поддержку людей, пожилого возраста», - сказал Александр Котов.

Он уверен, что депутаты Псковского областного Собрания поддержат те поправки, которые приняла Госдума. «Обсудим и примем консолидированное решение о поддержке поправок в Конституцию РФ», - заключил Александр Котов.