0
16:57
Михаил Ведерников снова вошёл в тройку лидеров медиарейтинга губернаторов СЗФО
16:26
Александр Котов: Поправка в Конституции о запрете отчуждения территории РФ важна для Псковской области
13:57
Псковский губернатор: Каждая поправка в Конституции отразится на жизни россиян
17:11
Названо количество женщин, зарегистрировавшихся на конкурс «Лидеры России. Политика»
17:19
Игорь Сопов выступил на II Общероссийском электоральном медиафоруме
17:36
Председатель и специалисты Избирательной комиссии Псковской области принимают участие в Общероссийском электоральном медиафоруме
22:36
Михаил Ведерников занял 16 строчку в рейтинге упоминаемости губернаторов в телеграм-каналах
Еще новости
Политика

Александр Котов: Поправка в Конституции о запрете отчуждения территории РФ важна для Псковской области

Поправка в Конституции РФ, предполагающая запрет действий, связанных с отчуждением части территории России, как и призыв к таким действиям, очень серьезно повлияет на ситуацию в Псковской области. Об этом заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе рпегионального парламента.  

По словам Александра Котова, для Псковской области эта поправка особенно актуальна: «Регион находится, как известно, на границе запада нашей страны и с завидной периодичностью возникают разные поползновения со стороны наших западных соседей на часть территории нашего региона. Тут был разговор о Пыталовском районе, теперь вот возникает вопрос о Печорском районе, с таким же успехом можно претендовать на территорию Себежа».

Кроме того, Александр Котов отметил, что депутаты фракции «Единая Россия» при обсуждении проекта бюджета и в прошлом, и в нынешнем обратили внимание на то, что нужно индексировать меры социальной поддержки, которые оказываются различным категориям граждан в рамках областного законодательства.

«Мы нашли взаимопонимание с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым по этому вопросу: часть мер соцподдержки была проиндексирована, когда мы принимали закон о бюджете на текущий год и завтра на сессии Псковского областного Собрания мы как раз будем рассматривать законопроект, который будет вносить изменения, связанные с индексацией мер соцподдержки в другие законодательные акты», - добавил парламентарий.  

Таким образом, по словам Александра Котова, все социальные выплаты будут проиндексированы в этом году. Он также подчеркнул, что с учетом того, что теперь в Конституции РФ закреплена норма обязательной индексации соцвыплат, соответственно ежегодно будет обязательно выполняться норма Конституции Псковского областного законодательства и граждане могут рассчитывать на то, что ежегодного выплаты будут увеличиваться как минимум на уровень инфляции.

Председатель Псковского областного Собрания отметил, что новой поправкой в Конституции РФ теперь меняется и учет уровня заработной платы не ниже прожиточного минимума: показатель теперь установят в целом по всей стране, поскольку, как известно, он в субъектах РФ существенно отличается друг от друга, поэтому может возникать значительная разница в оплате.

«Теперь же в Конституции РФ будет закреплен принцип, и соответствующий минимальный размер оплаты труда будет везде одинаковым. Будет не меньше, чем величина среднего прожиточного минимума в РФ. Это такая мера, необходимая в нашем основном законе. Кроме того, прописывается индексация пенсий - это тоже важная мера, которая направлена на поддержку людей, пожилого возраста», - сказал Александр Котов.

Он уверен, что депутаты Псковского областного Собрания поддержат те поправки, которые приняла Госдума. «Обсудим и примем консолидированное решение о поддержке поправок в Конституцию РФ», - заключил Александр Котов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Голосование по поправкам в Конституцию
Поправки в Конституцию одобрил Совет Федерации Псковский губернатор: Каждая поправка в Конституции отразится на жизни россиян Госдума поддержала введение уголовного наказания за нарушения при голосовании по поправкам в Конституцию Госдума проголосовала за поправки в Конституцию в третьем чтении Госдума РФ поддержала поправку об обнулении президентских сроков Владимир Путин согласился обнулить свои президентские сроки, если это поддержит Конституционный суд Владимир Путин: Не вижу необходимости в досрочных выборах в Госдуму Госдума отклонила поправки о запрете президенту и министрам иметь недвижимость за рубежом Владимир Путин приехал в Госдуму для обсуждения поправки о сроках президентства Жителей Псковской области приглашают стать «Волонтерами Конституции»
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Михаил Ведерников снова вошёл в тройку лидеров медиарейтинга губернаторов СЗФО
11 марта 2020
Михаил Ведерников снова вошёл в тройку лидеров медиарейтинга губернаторов СЗФО
Александр Котов: Поправка в Конституции о запрете отчуждения территории РФ важна для Псковской области
11 марта 2020
Александр Котов: Поправка в Конституции о запрете отчуждения территории РФ важна для Псковской области
Псковский губернатор: Каждая поправка в Конституции отразится на жизни россиян
11 марта 2020
Псковский губернатор: Каждая поправка в Конституции отразится на жизни россиян
Названо количество женщин, зарегистрировавшихся на конкурс «Лидеры России. Политика»
08 марта 2020
Названо количество женщин, зарегистрировавшихся на конкурс «Лидеры России. Политика»
Игорь Сопов выступил на II Общероссийском электоральном медиафоруме
06 марта 2020
Игорь Сопов выступил на II Общероссийском электоральном медиафоруме
Председатель и специалисты Избирательной комиссии Псковской области принимают участие в Общероссийском электоральном медиафоруме
05 марта 2020
Председатель и специалисты Избирательной комиссии Псковской области принимают участие в Общероссийском электоральном медиафоруме
Михаил Ведерников занял 16 строчку в рейтинге упоминаемости губернаторов в телеграм-каналах
04 марта 2020
Михаил Ведерников занял 16 строчку в рейтинге упоминаемости губернаторов в телеграм-каналах
Дополнительные меры поддержки для малого и среднего бизнеса разработают в Псковской области
03 марта 2020
Дополнительные меры поддержки для малого и среднего бизнеса разработают в Псковской области

Идет загрузка...