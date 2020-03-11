Михаил Ведерников снова вошёл в тройку лидеров медиарейтинга губернаторов СЗФО

16:57, 11 марта 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников снова вошёл в тройку лидеров медиарейтинга глав регионов Северо-Западного федерального округа по итогам февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили составители рейтинга в компании «Медиалогия».

На первом месте медиарейтинга по-прежнему губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, на втором - губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Псковской области - на третьем.

Количество упоминаний псковского губернатора в прессе в феврале достигло 3 тысяч 691. В частности, СМИ писали о том, что Михаил Ведерников ответил на вопросы журналистов об основных направлениях развития региона на пресс-конференции в Пскове. Полномочный представитель президента по СЗФО Александр Гуцан вместе с Михаилом Ведерниковым посетили новый детский сад «Ягодка», построенный в столице региона по нацпроекту «Демография». Также СМИ сообщали, что Михаил Ведерников поздравил жителей Дновского района с 76-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков.