0
12:13
Комитет по образованию Псковской области: Проверка в Лавровской гимназии близка к завершению
11:25
Пскович назвал варварами реконструкторов Зелёного театра в Ботаническом саду Пскова
19:31
Власти Псковской области и силовики обеспечат контроль за сохранностью туй возле памятника 6-й роте
16:43
В Псковской области заработал телефон горячей линии для вернувшихся из зараженных коронавирусом стран
10:10
Более 100 томов на шесть хитрых мошеннических схем: Задержана преступная группа из Пскова
10:00
«Белый кролик»: Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
11:26
Псковский комздрав о ситуации на станции скорой помощи: Предварительная причина — неправильное административное ведение
Еще новости
Происшествия

Прокуратура добилась восстановления на работе незаконно уволенного сотрудника в Бежаницком районе

В Бежаницком районе прокурор добился восстановления на работе незаконно уволенного сотрудника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Продавец-консультант одного из магазинов была уволена коммерческим директором, который не имел полномочия для принятия такого решения. Основанием для увольнения стало хищение на работе, которое было применено незаконно, поскольку приговор суда не вступил в законную силу.

В адрес индивидуального предпринимателя было внесено представление с требованием устранить нарушения закона. В результате сотрудница была восстановлена на работе, а коммерческий директор привлечен к дисциплинарной ответственности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

Комитет по образованию Псковской области: Проверка в Лавровской гимназии близка к завершению
12 марта 2020
Комитет по образованию Псковской области: Проверка в Лавровской гимназии близка к завершению
Пскович назвал варварами реконструкторов Зелёного театра в Ботаническом саду Пскова
11 марта 2020
Пскович назвал варварами реконструкторов Зелёного театра в Ботаническом саду Пскова 1
Власти Псковской области и силовики обеспечат контроль за сохранностью туй возле памятника 6-й роте
10 марта 2020
Власти Псковской области и силовики обеспечат контроль за сохранностью туй возле памятника 6-й роте
В Псковской области заработал телефон горячей линии для вернувшихся из зараженных коронавирусом стран
10 марта 2020
В Псковской области заработал телефон горячей линии для вернувшихся из зараженных коронавирусом стран
«Белый кролик»: Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
10 марта 2020
«Белый кролик»: Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
Псковский комздрав о ситуации на станции скорой помощи: Предварительная причина — неправильное административное ведение
06 марта 2020
Псковский комздрав о ситуации на станции скорой помощи: Предварительная причина — неправильное административное ведение
Установлена личность насмерть сбитой пенсионерки в Пскове
05 марта 2020
Установлена личность насмерть сбитой пенсионерки в Пскове 1
Иномарка насмерть сбила пожилую женщину в Пскове
04 марта 2020
Иномарка насмерть сбила пожилую женщину в Пскове 1

Идет загрузка...