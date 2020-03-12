Прокуратура добилась восстановления на работе незаконно уволенного сотрудника в Бежаницком районе

12:01, 12 марта 2020, ПАИ

В Бежаницком районе прокурор добился восстановления на работе незаконно уволенного сотрудника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Продавец-консультант одного из магазинов была уволена коммерческим директором, который не имел полномочия для принятия такого решения. Основанием для увольнения стало хищение на работе, которое было применено незаконно, поскольку приговор суда не вступил в законную силу.

В адрес индивидуального предпринимателя было внесено представление с требованием устранить нарушения закона. В результате сотрудница была восстановлена на работе, а коммерческий директор привлечен к дисциплинарной ответственности.