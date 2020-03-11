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Экономика

Стоимость дизельного топлива в Псковской области снизилась на 0,1%

Фото: Михаил Глущенко

В Псковской области зафиксировано снижение стоимости дизельного топлива на 0,1%. Цены сравнивали с предыдущим месяцем, сообщили Псковскому агентству информации в Псковстате.

Если в целом говорить о ситуации на топливном рынке, то цены на дизельное топливо по сравнению с декабрем прошлого года выросли на 0,5%, а в сравнении с февралем 2019 года на 6,8%.

При анализе цен на автомобильный бензин выявлен рост на 0,1%. Наибольший рост за месяц отмечен на бензин марки АИ-92 – он поднялся в цене на 0,4%.

По сравнению с декабрем 2019 года наибольший рост цены на бензин зафиксирован на марку АИ-92 – на 0,5%.

По сравнению с февралем 2019 года значительнее всего подорожал бензин марки АИ-92 – на 2,5%. 

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