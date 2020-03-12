0
15:22
Команда спасателей из Великих Лук победила в региональных соревнованиях по ликвидации последствий ДТП (ВИДЕО)
12:13
Комитет по образованию Псковской области: Проверка в Лавровской гимназии близка к завершению
11:25
Пскович назвал варварами реконструкторов Зелёного театра в Ботаническом саду Пскова
19:31
Власти Псковской области и силовики обеспечат контроль за сохранностью туй возле памятника 6-й роте
16:43
В Псковской области заработал телефон горячей линии для вернувшихся из зараженных коронавирусом стран
10:10
Более 100 томов на шесть хитрых мошеннических схем: Задержана преступная группа из Пскова
10:00
«Белый кролик»: Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
Еще новости
Происшествия

За наезд на пешехода 33-летний житель Пскова предстанет перед судом

В Пскове местный житель будет осужден за наезд на пешехода. Пострадавший получил тяжкий вред здоровью, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре города Пскова.

29 августа 2019 года обвиняемый двигался задним ходом вдоль дома №53 по улице Труда города Пскова по направлению от улицы Звездной в сторону улицы Новоселов, когда совершил наезд на мужчину. Пострадавший получил закрытый перелом шейки левой бедренной кости, ушиб мягких тканей с болезненностью в области 1-го пальца правой кисти.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

Команда спасателей из Великих Лук победила в региональных соревнованиях по ликвидации последствий ДТП (ВИДЕО)
12 марта 2020
Команда спасателей из Великих Лук победила в региональных соревнованиях по ликвидации последствий ДТП (ВИДЕО)
Комитет по образованию Псковской области: Проверка в Лавровской гимназии близка к завершению
12 марта 2020
Комитет по образованию Псковской области: Проверка в Лавровской гимназии близка к завершению
Пскович назвал варварами реконструкторов Зелёного театра в Ботаническом саду Пскова
11 марта 2020
Пскович назвал варварами реконструкторов Зелёного театра в Ботаническом саду Пскова 1
Власти Псковской области и силовики обеспечат контроль за сохранностью туй возле памятника 6-й роте
10 марта 2020
Власти Псковской области и силовики обеспечат контроль за сохранностью туй возле памятника 6-й роте
В Псковской области заработал телефон горячей линии для вернувшихся из зараженных коронавирусом стран
10 марта 2020
В Псковской области заработал телефон горячей линии для вернувшихся из зараженных коронавирусом стран
«Белый кролик»: Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
10 марта 2020
«Белый кролик»: Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
Псковский комздрав о ситуации на станции скорой помощи: Предварительная причина — неправильное административное ведение
06 марта 2020
Псковский комздрав о ситуации на станции скорой помощи: Предварительная причина — неправильное административное ведение
Установлена личность насмерть сбитой пенсионерки в Пскове
05 марта 2020
Установлена личность насмерть сбитой пенсионерки в Пскове 1

Идет загрузка...