За наезд на пешехода 33-летний житель Пскова предстанет перед судом

18:01, 12 марта 2020, ПАИ

В Пскове местный житель будет осужден за наезд на пешехода. Пострадавший получил тяжкий вред здоровью, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре города Пскова.

29 августа 2019 года обвиняемый двигался задним ходом вдоль дома №53 по улице Труда города Пскова по направлению от улицы Звездной в сторону улицы Новоселов, когда совершил наезд на мужчину. Пострадавший получил закрытый перелом шейки левой бедренной кости, ушиб мягких тканей с болезненностью в области 1-го пальца правой кисти.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.