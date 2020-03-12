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Общество

87% жителей России информированы о голосовании по поправкам в Конституцию

87% жителей России информированы о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию страны. Согласно данным Вероссийского центра изучения общественного мнения, доля информированных россиян растет - за 5 дней с 6 марта выросла на 3 п.п.  

Отмечается, что каждый второй информированный россиянин (49%) знает точную дату проведения опроса – 22 апреля. 

69% россиян планируют принять участие в голосовании, а 45% выражают крайнюю степень уверенности в этом. Каждый пятый пока не определился с окончательным решением (17%).

За предложенные изменения в Конституцию России готовы проголосовать 64% россиян.

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