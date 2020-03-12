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Председатель Псковского профсоюза работников здравоохранения: Поправки к Конституции дают большие возможности регионам

«Поправки дают большие возможности регионам, муниципалитетам, обеспечивают суверенитет страны. Я надеюсь, что благодаря изменениям голос региона будет услышан», - заявила председатель Псковской областной организации российского профессионального союза работников здравоохранения Анжелика Шундер в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации.

По словам Анжелики Шундер, поправки к Конституции повышают ответственность чиновников, дают возможность людям чувствовать себя защищенными. Она считает, что индексации пенсий, уровень МРОТ (минимальный размер оплаты труда)  — все эти права должны быть закреплены в Конституции, чтобы «нельзя было их упразднить, переписав какие-то законы».

Анжелика Шундер рассказала, что принятые Госдумой поправки к основному закону поднимают на федеральный уровень ответственность за установление единых правовых основ системы здравоохранения. По ее мнению, изменения в статью 71 Конституции «поможет реализовать вертикаль власти в этой сфере». «Впервые прописываются обеспечение доступной качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни — все это относится к совместному ведению федерации и субъектов», - добавила спикер.  

«Каждый человек должен выразить свое отношение к этим изменениям, это личное дело каждого — поддерживать, не поддерживать. Но свое мнение люди должны выразить, прийти 22 апреля и проголосовать. Мы начали работу по популяризации необходимых принятых поправок, разъяснительную кампанию. Мы готовы к работе и считаем изменения необходимыми», - заключила собеседник агентства.

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