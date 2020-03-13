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54 теленка без ветеринарных документов не пропустили в Псковскую область

В деревне Литвиново Невельского района специалисты Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям и сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ запретили ввоз 54 телят из-за ветеринарных нарушений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе осмотра выяснилось, что почти у всех животных отсутствуют средства идентификации — бирки, выщипы, клейма. Кроме того, телят перевозили в автомобиле, которые не предназначен для транспортировки животных. Их везли из Белоруссии в Тверскую область. Помимо этого, перевозчик не предоставил ветеринарные документы, которые подтвердили бы их происхождение и проведение диагностических исследований и обработок.

Телят в итоге вернули в Белоруссию в соответствии с актом о возврате груза. По факту выявленных нарушений возбуждено дело об административном правонарушении.

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