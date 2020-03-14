Участки улиц Гражданской и Яна Фабрициуса закроют в Пскове на два месяца

16:38, 14 марта 2020, ПАИ

С 8:00 17 марта и до 24:00 17 мая в Пскове закрывается для движения транспорта участок улицы Гражданской от улицы Спортивной до улицы Яна Фабрициуса, перекрёсток улицы Яна Фабрициуса и улицы Гражданской и участок улицы Яна Фабрициуса от улицы Гражданской до улицы Металлистов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации Пскова, движение на этих участках закроют в связи реконструкцией улицы Яна Фабрициуса.

В качестве объездов предлагается использовать улицу Советскую и Октябрьский проспект. Псковичей просят учесть данную информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда, обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.