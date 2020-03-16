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Автомобиль подожгли на улице Текстильной в Пскове

В Пскове на улице Текстильной неизвестные подожгли автомобиль ВАЗ-2112, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Возгорание было зафиксировано 13 марта в 16:12. В результате поджога огнем поврежден салон машины на площади 0,5 квадратного метра.

Ещё один пожар произошёл 14 марта в 23:01 в деревне Лопатово Псковского района. В двухэтажном многоквартирном жилом доме в комнате трехкомнатной квартиры огнем поврежден пол на площади один квадратный метр. Причина пожара – поджог.

Кроме того, 15 марта в 13:32 в садоводческом товариществе «Лесное» в Псковском районе загорелся дачный дом. В результате пожара в помещении огнем повреждена стена на площади два квадратных метра. Причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи. 

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