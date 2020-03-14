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Политика

Владимир Путин: России «плевать» на санкции

Россия смогла компенсировать все потери от санкций. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в 14-й серии спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину», которое проводит ТАСС.

«Да плевать на них, на эти санкции, - отметил президент. - По разным оценкам, мы потеряли где-то 50 млрд долларов, но мы и заработали столько же».

По словам Владимира Путина, введение санкций заставило Россию «включить мозги» и начать производить свои продукты и технологии, которых раньше не было или о них забыли. «Мы воссоздали это все, - констатировал глава государства. - И это идет нам, безусловно, на пользу, это диверсифицирует нашу экономику, по сути, помогает нам решать ключевую задачу».

Президент РФ назвал чушью мнение, что Россия напрасно вводила контрсанкции. Владимир Путин заверил, что они помогли отечественному сельскому хозяйству, благодаря им освободился внутренний рынок.

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