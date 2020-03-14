Руководитель фракции «Единая Россия» Псковской гордумы: Я поддерживаю поправки к Конституции

11:17, 16 марта 2020, ПАИ

Руководитель фракции «Единая Россия» Псковской гордумы Денис Иванов во время выступления с отчетом о проделанной работе перед жителями и партийцами своего избирательного округа №15 высказался в поддержку поправок к Конституции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Я поддерживаю поправки в Конституцию, которые предложил президент Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию», - рассказал Денис Иванов, отметив, что поправки подчеркивают социальную направленность государства.

Руководитель фракции «Единая Россия» также призвал избирателей принять участие в голосовании.

«Важно, чтобы в основном законе страны были закреплены слова о том, что МРОТ должен быть не ниже прожиточного минимума, а индексация пенсий обязательна и не реже одного раза в год, - добавил депутат. – Мы мирный народ и правильно, когда в Конституции будут слова, что мы не отчуждаем чужих территорий и своих не отдадим».

Голосование по поправкам в Конституцию запланировано на 22 апреля.