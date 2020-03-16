Косметику пытался украсть пскович из магазина на улице Советской

11:44, 16 марта 2020, ПАИ

В Пскове росгвардейцы задержали мужчину, который подозревается в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Экипажу вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Советской - сработала сигнализация. Прибыв на место происшествия, стражи порядка задержали 20-летнего местного жителя, который украл из торгового зала косметические средства.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.