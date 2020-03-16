«Сокращать больше некого»: Сотрудники Центра культуры Пустошкинского района просят региональные власти о помощи

13:53, 16 марта 2020, ПАИ

В адрес Псковского агентства информации поступило открытое письмо на имя губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о предстоящем сокращении сотрудников Центра культуры Пустошкинского района. Работники районного учреждения культуры обратились к главе региона с просьбой о помощи.

«На семинаре работников культуры заместитель главы района Иванов Андрей Петрович объявил о предстоящих глобальных сокращениях творческих работников. Нам было сказано, что нормативы из областного бюджета выделены в полном объеме, но на содержание муниципальных зданий средств в районе нет. И наша администрация не придумала ничего лучше как закрыть бюджетные дыры судьбами живых людей, самой незащищенной нищей категорией служащих! Сокращение работников культуры коснется не только нас, но и тех людей, которые приводят к нам своих детей в бесплатные кружки (116 клубных формирований), на мероприятия, которых в 2019 году было более трёх тысяч, и посетили их 61 270 человек», - говорится в письме.

Авторы обращения отметили, что в Центре культуры работают всего семь творческих работников, один из них - на 0,9 ставки, один - на 0,5 ставки. «На селе работники культуры работают почти все на полставки, выполняя при этом обязанности уборщиц, истопников, дворников, садовников и охранников. Оптимизация в культуре в нашем районе проходила два раза, и сокращать больше некого! В нашей истории были времена очень трудные, но администрация всегда нас поддерживала в отличие от действующей», - констатировали авторы письма.

«<...> Мы неравнодушные люди! Мы готовы работать и по 25 часов в сутки, и в праздники, и в выходные дни, когда все отдыхают и пьют шампанское за новогодним столом, но на одном энтузиазме не выжить! Помогите нам выжить! А впереди празднование главного праздника - 75-летия нашей Победы! Вопрос: кто это будет делать?», - написали работники культуры.