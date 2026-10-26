Международный день школьных библиотек празднуют сегодня

07:47, 26 октября 2026, ПАИ

Международный день школьных библиотек отмечается во многих странах ежегодно в четвёртый понедельник октября, начиная с 1999 года. Каждый год он посвящён определённой тематике, пишет портал calend.ru.

Школа играет не последнюю роль в приобщении детей к книге. И школьная библиотека – это не просто хранилище учебников, а центр внеурочной и проектной деятельности, который реализует потенциал образовательного пространства. Там есть удобный и современный доступ к знаниям – к традиционным печатным книгам, электронному фонду художественной и научной литературы.

В России Международный месячник школьных библиотек впервые провели в 2008 году. Тогда его девизом стали слова «Школьная библиотека – на повестке дня». В программу вошли съезды школьных библиотекарей, чествование ветеранов библиотечного дела, обучающие семинары, мероприятия для школьников и не только.

Эта традиция празднования сохраняется и сегодня и приобретает всё более массовый характер.