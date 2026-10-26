В Псковской области ожидаются умеренные дожди

07:25, 26 октября 2026, ПАИ

Облачная погода ожидается в Псковской области сегодня, 26 октября. В большинстве районов пройдёт небольшой дождь, днём местами умеренный, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Будет дуть умеренный ветер южных направлений, местами порывистый – до 15 метров в секунду. Температура в области днём составит +9..+14 градусов.

В Пскове также пройдёт умеренный дождь. Столбики термометров покажут +10...+12 градусов.

Ранее сообщалось, что на этой неделе на погоду на Северо-Западе России окажут влияние атлантические циклоны.