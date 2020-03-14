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Михаил Ведерников занимает 14-ю строчку в рейтинге активности глав регионов в Instagram

Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников (@m.v_007) занимает 14-ю строчку в рейтинге активности глав субъектов РФ в Instagram за 9 - 15 марта, сообщает Агентство политических и экономических коммуникаций. За неделю глава региона разместил 17 постов и одну историю.

Гу­бер­на­тор Хан­ты-Ман­сий­ско­го АО – Югра  На­та­лья Ко­ма­ро­ва @nv__komarova, раз­ме­стив­шая 12 по­стов, 63 ма­те­ри­а­лов в «ис­то­ри­ях» и пять раз вы­хо­див­шая в «пря­мой эфир» с под­пис­чи­ка­ми на про­шед­шей неде­ле, занимает пер­вое ме­сто в рей­тин­ге ак­тив­но­сти глав субъ­ек­тов РФ в Instagram.

На вто­рой по­зи­ции – гу­бер­на­тор Ставропольского края Владимир Владимиров  @vladimirvladimirov5807, ко­то­рый на про­шед­шей неде­ле опуб­ли­ко­вал 35 по­стов и 27 «ис­то­рий».

Тре­тье ме­сто за­ни­ма­ет глава Саратовской области Валерий Радаев @radaev_v.v (21 пост, один прямой эфир, 31 история).

На последнем, 41-м месте, разместились сразу три губернатора - руководитель Калиниградской области Антон Алиханов @aaalikhanov, глава Владимирской области Владимир Сипягин @vladimirsipiagin и глава Бурятии Алексей Цыденов @tsydenov_aleksey. Они не размещали в «Инстаграме» ничего.

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