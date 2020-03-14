Михаил Ведерников занимает 14-ю строчку в рейтинге активности глав регионов в Instagram
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников (@m.v_007) занимает 14-ю строчку в рейтинге активности глав субъектов РФ в Instagram за 9 - 15 марта, сообщает Агентство политических и экономических коммуникаций. За неделю глава региона разместил 17 постов и одну историю.
Губернатор Ханты-Мансийского АО – Югра Наталья Комарова @nv__komarova, разместившая 12 постов, 63 материалов в «историях» и пять раз выходившая в «прямой эфир» с подписчиками на прошедшей неделе, занимает первое место в рейтинге активности глав субъектов РФ в Instagram.
На второй позиции – губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров @vladimirvladimirov5807, который на прошедшей неделе опубликовал 35 постов и 27 «историй».
Третье место занимает глава Саратовской области Валерий Радаев @radaev_v.v (21 пост, один прямой эфир, 31 история).
На последнем, 41-м месте, разместились сразу три губернатора - руководитель Калиниградской области Антон Алиханов @aaalikhanov, глава Владимирской области Владимир Сипягин @vladimirsipiagin и глава Бурятии Алексей Цыденов @tsydenov_aleksey. Они не размещали в «Инстаграме» ничего.