15 тысяч рублей заплатит младший сержант за отпуск в Пскове вместо Читы
Младший сержант, контрактник из войсковой части 32515 признан виновным в уклонении от исполнения обязанностей военной службы, сообщили Псковскому агентству информации в военном следственном отделе по Псковскому гарнизону.
Сержант решил обмануть командование войсковой части и 8 мая 2018 года обратился с рапортом, на основании которого ему предоставили отпуск в 45 суток с учетом 14 суток, необходимых для проезда к месту использования отпуска - в Читу и обратно. Однако военнослужащий не поехал на родину, а остался в Пскове.
Псковский гарнизонный военный суд назначил младшему сержанту штраф в размере 15 тысяч рублей.