Собеседование 14 претендентов на включение в состав Молодежного парламента провели в Пскове

19:40, 16 марта 2020, ПАИ

В состав Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов включат еще несколько человек. Все они прошли конкурсный отбор — по итогам очных и заочных консультаций и знакомств с соискателями были выставлены баллы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Это был второй этап конкурсного отбора. В состав комиссии вошли вице-спикер регионального парламента Виктор Остренко, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников, руководитель фракции КПРФ Петр Алексеенко, заведующий информационно-аналитическим отделом Собрания депутатов Татьяна Никитина, представители органов исполнительной власти, политических партий и образовательных организаций.

«По результатам первого этапа конкурсного отбора мы отобрали 37 членов Молодежного парламента из 44-х, - уточнил Виктор Остренко. - Мы были ориентированы «брать в обойму» только самых лучших, поэтому в состав Молодежного парламента вошли ребята, набравшие наивысшие баллы. Предлагаю придерживаться этого же принципа и сейчас».

Соискатели представили на суд членов конкурсной комиссии свои инициативы - открытие районных «школ блогеров» для информирования населения о происходящих в муниципалитетах мероприятиях, разработка приложения, помогающего молодым специалистам найти подходящую работу, обустройство игровых площадок для детей, создание историко-туристического интернет-портала для посещающих Псков российских и иностранных туристов.

На одной из ближайших сессий регионального парламента прошедшие данный этап конкурсного отбора претенденты будут включены в состав Молодежного парламента.

В целом Молодежный парламент в пятом созыве был сформирован в декабре 2019 года. На конкурсной основе отбирают 22 человека, остальные делегируются от представленных в Собрании партийных фракций.