0
19:40
Собеседование 14 претендентов на включение в состав Молодежного парламента провели в Пскове
14:01
Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию
14:14
Александр Котов: Поправки к Конституции отражают положение дел в стране
13:00
Депутаты Псковского областного Собрания поддержали поправки к Конституции России
16:57
Михаил Ведерников снова вошёл в тройку лидеров медиарейтинга губернаторов СЗФО
16:26
Александр Котов: Поправка в Конституции о запрете отчуждения территории РФ важна для Псковской области
13:57
Псковский губернатор: Каждая поправка в Конституции отразится на жизни россиян
Еще новости
Политика

Собеседование 14 претендентов на включение в состав Молодежного парламента провели в Пскове

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов.

В состав Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов включат еще несколько человек. Все они прошли конкурсный отбор — по итогам очных и заочных консультаций и знакомств с соискателями были выставлены баллы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Это был второй этап конкурсного отбора. В состав комиссии вошли вице-спикер регионального парламента Виктор Остренко, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников, руководитель фракции КПРФ Петр Алексеенко, заведующий информационно-аналитическим отделом Собрания депутатов Татьяна Никитина, представители органов исполнительной власти, политических партий и образовательных организаций.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов.

«По результатам первого этапа конкурсного отбора мы отобрали 37 членов Молодежного парламента из 44-х, - уточнил Виктор Остренко. - Мы были ориентированы «брать в обойму» только самых лучших, поэтому в состав Молодежного парламента вошли ребята, набравшие наивысшие баллы. Предлагаю придерживаться этого же принципа и сейчас».

Соискатели представили на суд членов конкурсной комиссии свои инициативы - открытие районных «школ блогеров» для информирования населения о происходящих в муниципалитетах мероприятиях, разработка приложения, помогающего молодым специалистам найти подходящую работу, обустройство игровых площадок для детей, создание историко-туристического интернет-портала для посещающих Псков российских и иностранных туристов.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов.

На одной из ближайших сессий регионального парламента прошедшие данный этап конкурсного отбора претенденты будут включены в состав Молодежного парламента.

В целом Молодежный парламент в пятом созыве был сформирован в декабре 2019 года. На конкурсной основе отбирают 22 человека, остальные делегируются от представленных в Собрании партийных фракций.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Собеседование 14 претендентов на включение в состав Молодежного парламента провели в Пскове
16 марта 2020
Собеседование 14 претендентов на включение в состав Молодежного парламента провели в Пскове
Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию
14 марта 2020
Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию
Александр Котов: Поправки к Конституции отражают положение дел в стране
12 марта 2020
Александр Котов: Поправки к Конституции отражают положение дел в стране 1
Депутаты Псковского областного Собрания поддержали поправки к Конституции России
12 марта 2020
Депутаты Псковского областного Собрания поддержали поправки к Конституции России
Михаил Ведерников снова вошёл в тройку лидеров медиарейтинга губернаторов СЗФО
11 марта 2020
Михаил Ведерников снова вошёл в тройку лидеров медиарейтинга губернаторов СЗФО
Александр Котов: Поправка в Конституции о запрете отчуждения территории РФ важна для Псковской области
11 марта 2020
Александр Котов: Поправка в Конституции о запрете отчуждения территории РФ важна для Псковской области
Псковский губернатор: Каждая поправка в Конституции отразится на жизни россиян
11 марта 2020
Псковский губернатор: Каждая поправка в Конституции отразится на жизни россиян
Названо количество женщин, зарегистрировавшихся на конкурс «Лидеры России. Политика»
08 марта 2020
Названо количество женщин, зарегистрировавшихся на конкурс «Лидеры России. Политика»

Идет загрузка...