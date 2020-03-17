Пенсионерка пострадала при пожаре в доме в Великолукском районе

08:45, 17 марта 2020, ПАИ

В Великолукском районе при пожаре в дачном доме пострадала 78-летняя пенсионерка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области.

16 марта в 10:18 произошел пожар в дачном доме садоводческого товарищества. В результате пожара хозяйка дома получила отравление продуктами горения легкой степени, от госпитализации отказалась. Причиной произошедшего стало нарушение пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В Островском районе в деревне Плодопитомник 16 марта в 06:55 сгорел жилой дом из-за короткого замыкания электропроводки, никто не пострадал. Пожар произошел также на улице Гагарина в городе Великие Луки. В 21:20 в 2-комнатной квартире произошел пожар в комнате, огнем поврежден пол, обои, кровать и кресло. Причиной стало неосторожное обращение с огнем при курении.

В ночь на 17 марта в 03:40 часов в Гдовском районе в деревне Блынки сгорел жилой дом. Причиной стало замыкание электропроводки. В результате пожара из людей никто не пострадал.