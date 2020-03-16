Владимир Путин: Несистемная оппозиция – не враг России

11:08, 17 марта 2020, ПАИ

Несистемную оппозицию нельзя назвать врагом России. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в 15-й серии спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину», которое проводит ТАСС.

«И системная нужна, и несистемная нужна. Я вам даже говорю не как действующий президент, а просто как гражданин России. Но бардак нам не нужен. И шоу нам не нужно. Нам нужна серьезная политическая деятельность», - сказал Владимир Путин.

По мнению главы государства, все политики, включая оппозиционных, должны не просто критиковать власть, но иметь четкое представление, как решать стоящие перед страной проблемы. «Рядовой гражданин хочет видеть не только то, как ругают власть, а он хочет слышать и понять, а что же предлагают те, кто ее критикует, - подчеркнул президент. - И когда кроме критики не слышит ничего в ответ, то тогда возникает вопрос: а за кого голосовать?».

При этом Владимир Путин уверен, что не стоит считать россиян наивными: «За колбасу не купишь человека».