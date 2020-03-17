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Общество

Личности 96 латышских легионеров СС установили в России

Российские исследователи назвали имена 96 ветеранов Латышского легиона СС, которые сейчас проживают в США, Канаде, Великобритании, Латвии, Австралии и Латинской Америке. В настоящий момент следователи изучат их анкетные данные и проверят этих людей на причастность к преступлениям в отношении мирных советских граждан, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.

По ее словам, представленные детальные данные позволяют провести поисковые мероприятия и установить причастность людей к преступлениям против человечности. При этом ряд указанных в докладе лиц уже привлекались к уголовной ответственности военными трибуналами в 1940-50-х годах.

Указ о создании Латышского легиона СС подписывал лично Адольф Гитлер. Данное соединение входило в состав войск СС и было сформировано из двух дивизий СС: 15-й гренадерской и 19-й гренадерской. В годы войны они проводили карательные операции и совершали геноцид мирного населения. Сегодня власти Латвии считают их героями, у латышских нацистов есть даже свой праздничный день – 16 марта.

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