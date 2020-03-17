Молодого человека сбил автомобиль в Псковском районе
20-летний молодой человек попал под колеса автомобиля в Псковском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 17 марта в 7:37 на 1-м километре автодороги Череха — Назимово. Автомобиль ВАЗ под управлением 30-летнего водителя сбил пешехода при обгоне попутно движущейся автомашины.
Отмечается, что молодой человек шел по левому краю дороги в сторону деревни Череха. Пешеход получил травмы. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося.