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Молодого человека сбил автомобиль в Псковском районе

20-летний молодой человек попал под колеса автомобиля в Псковском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 17 марта в 7:37 на 1-м километре автодороги Череха — Назимово. Автомобиль ВАЗ под управлением 30-летнего водителя сбил пешехода при обгоне попутно движущейся автомашины.

Отмечается, что молодой человек шел по левому краю дороги в сторону деревни Череха. Пешеход получил травмы. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося.

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