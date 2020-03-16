Прокуратура признала законность возбуждения уголовного дела в отношении главы Палкинского района

14:52, 17 марта 2020, ПАИ

Прокуратура Псковской области признала законным и обоснованным решение о возбуждении уголовного дела в отношении главы Палкинского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Главу муниципального района подозревают в хищении бюджетных средств при оплате ремонтных работ — тротуаров и дороги в районном центре.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Ход расследования прокуратура региона взяла под личный контроль.

Главе района в случае признания его виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.