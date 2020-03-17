Пешеходный переход обустраивают у Должицкой школы в Плюсском районе

19:05, 17 марта 2020, ПАИ

В Плюсском районе в деревне Должицы у здания школы обустраивают пешеходный переход. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Работы проводит ООО «Знак-Трейд СПб» по заказу ГБУ ПО «Псковавтодор» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На переходе установлен мигающий светофор Т7, который работает на солнечных батареях, дорожные знаки с желтой окантовкой на флуоресцентной основе. Рабочие занимаются монтажом пешеходных ограждений.

В этом году в регионе в рамках нацпроекта обустроят 27 пешеходных переходов около образовательных учреждений. Будут установлены 54 светофора, 108 дорожных знаков.