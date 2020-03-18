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Безработный мужчина убил собутыльника в Черехе

В деревне Череха Псковского района безработный мужчина убил собутыльника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Труп 43-летнего мужчины с телесными повреждениями был обнаружен 25 февраля текущего года после тушения пожара в хозяйственной постройке.

Полиция установила личность подозреваемого в убийстве. Им оказался 39-летний мужчина, ранее судимый за кражи, не имеющий сейчас постоянного места работы. По предварительным данным, убийство произошло в результате ссоры, произошедшей в ходе совместного распития спиртного.

Сейчас Псковский межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области в рамках возбужденного уголовного дела проводит расследование.

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