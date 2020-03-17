0
19:02
Губернатор Псковской области сдал тест на коронавирус и ушел на карантин
19:40
Собеседование 14 претендентов на включение в состав Молодежного парламента провели в Пскове
14:01
Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию
14:14
Александр Котов: Поправки к Конституции отражают положение дел в стране
13:00
Депутаты Псковского областного Собрания поддержали поправки к Конституции России
16:57
Михаил Ведерников снова вошёл в тройку лидеров медиарейтинга губернаторов СЗФО
16:26
Александр Котов: Поправка в Конституции о запрете отчуждения территории РФ важна для Псковской области
Еще новости
Политика

Предстоящая сессия Псковского облсобрания пройдет с ограниченным количеством приглашенных

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов предложил провести предстоящую сессию регионального парламента, назначенную на 26 марта, с ограниченным количеством приглашённых. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, такая мера связана с профилактикой распространения коронавируса нового типа.

Предстоящая сессия пройдёт без 10-минутных выступлений фракций, а доклад по вопросу «О мерах по профилактике предупреждения и распространения короновируса в Псковской области» депутаты заслушают в формате парламентского часа. 

Также на Совете Собрания Александр Котов поручил правовому управлению разработать норму регламента о возможности дистанционного участия депутатов в сессиях регионального парламента.

«Мы не знаем, как будет развиваться ситуация с распространением коронавирусной инфекции дальше, но должны быть готовы проводить заседания, принимать решения с учётом изменившихся условий и не подвергать ненужному риску людей», — подчеркнул он.

Александр Котов отметил, что необходимо сохранить работу законодательного органа, быть готовыми к тому, чтобы в нужный момент минимизировать количество участников и по максимуму перевести их присутствие в удалённый режим. «Это не значит, что уже со следующей сессии мы перейдём к такой форме работы, но условия должны быть предусмотрены заранее и закреплены нормативными актами», — пояснил он.

«Хочу сказать, что неплохо было бы предупредить заранее депутатов и разрешить всем, кто чувствует недомогание, не присутствовать на сессии во избежание распространения инфекции», — добавил вице-спикер Юрий Сорокин, имеющий специализацию инфекциониста-эпидемиолога.

В пресс-службе пояснили, что дистанционное участие депутатов может быть обеспечено за счёт формата видеоконференцсвязи, организованного в муниципальных образованиях области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Губернатор Псковской области сдал тест на коронавирус и ушел на карантин
17 марта 2020
Губернатор Псковской области сдал тест на коронавирус и ушел на карантин
Собеседование 14 претендентов на включение в состав Молодежного парламента провели в Пскове
16 марта 2020
Собеседование 14 претендентов на включение в состав Молодежного парламента провели в Пскове
Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию
14 марта 2020
Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию
Александр Котов: Поправки к Конституции отражают положение дел в стране
12 марта 2020
Александр Котов: Поправки к Конституции отражают положение дел в стране 1
Депутаты Псковского областного Собрания поддержали поправки к Конституции России
12 марта 2020
Депутаты Псковского областного Собрания поддержали поправки к Конституции России
Михаил Ведерников снова вошёл в тройку лидеров медиарейтинга губернаторов СЗФО
11 марта 2020
Михаил Ведерников снова вошёл в тройку лидеров медиарейтинга губернаторов СЗФО
Александр Котов: Поправка в Конституции о запрете отчуждения территории РФ важна для Псковской области
11 марта 2020
Александр Котов: Поправка в Конституции о запрете отчуждения территории РФ важна для Псковской области
Псковский губернатор: Каждая поправка в Конституции отразится на жизни россиян
11 марта 2020
Псковский губернатор: Каждая поправка в Конституции отразится на жизни россиян

Идет загрузка...