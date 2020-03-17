Предстоящая сессия Псковского облсобрания пройдет с ограниченным количеством приглашенных

13:13, 18 марта 2020, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов предложил провести предстоящую сессию регионального парламента, назначенную на 26 марта, с ограниченным количеством приглашённых. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, такая мера связана с профилактикой распространения коронавируса нового типа.

Предстоящая сессия пройдёт без 10-минутных выступлений фракций, а доклад по вопросу «О мерах по профилактике предупреждения и распространения короновируса в Псковской области» депутаты заслушают в формате парламентского часа.

Также на Совете Собрания Александр Котов поручил правовому управлению разработать норму регламента о возможности дистанционного участия депутатов в сессиях регионального парламента.

«Мы не знаем, как будет развиваться ситуация с распространением коронавирусной инфекции дальше, но должны быть готовы проводить заседания, принимать решения с учётом изменившихся условий и не подвергать ненужному риску людей», — подчеркнул он.

Александр Котов отметил, что необходимо сохранить работу законодательного органа, быть готовыми к тому, чтобы в нужный момент минимизировать количество участников и по максимуму перевести их присутствие в удалённый режим. «Это не значит, что уже со следующей сессии мы перейдём к такой форме работы, но условия должны быть предусмотрены заранее и закреплены нормативными актами», — пояснил он.

«Хочу сказать, что неплохо было бы предупредить заранее депутатов и разрешить всем, кто чувствует недомогание, не присутствовать на сессии во избежание распространения инфекции», — добавил вице-спикер Юрий Сорокин, имеющий специализацию инфекциониста-эпидемиолога.

В пресс-службе пояснили, что дистанционное участие депутатов может быть обеспечено за счёт формата видеоконференцсвязи, организованного в муниципальных образованиях области.