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Почему Фейсбук забанил литературный конкурс псковских писателей — обсудим в ПАИ-live 18 марта

Фото: Ирина Потапова

18 марта в рамках прямого эфира в проекте ПАИ-live обсудим проведение литературных проектов, авторами которых выступили псковские писатели и поэты. Один из них — Всероссийский поэтический конкурс «Высота», посвященный 20-летию подвига псковских десантников. В дни, когда в России вспоминали бойцов 6-й роты, когда в Псков прилетал президент России Владимир Путин, чтобы возложить цветы, социальная сеть «Фейсбук» забанила информацию о данном проекте.

Обсудим сложившуюся ситуацию с автором проекта, членом регионального отделения Союза писателей России Андреем Бениаминовым.

Начало прямого эфира — 16:00.

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