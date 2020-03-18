Женщину-инвалида и ее сына вывели спасатели из горящей квартиры в Пскове

23:47, 18 марта 2020, ПАИ

Сотрудники ДПС и пожарные спасли из загоревшейся квартиры в доме № 3 на улице Металлистов в Пскове женщину с ограниченными возможностями здоровья и ее сына, передает корреспондент Псковского агентства информации.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



























Их передали бригаде скорой медицинской помощи. Кроме этого, из расположенных в подъезде квартир вывели около 15 жильцов, в числе которых есть дети.

Возгорание произошло вечером 18 марта. На месте работают пожарные, сотрудники полиции и медики. Причина пожара устанавливается.