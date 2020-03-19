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Общество

Почти 5 тысяч жителей Псковской области заболели ОРВИ за прошлую неделю

В Псковской области с 9 по 15 марта зарегистрированы 4 тысячи 924 случая заболевания ОРВИ, в Пскове – 2 тысячи 161. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону, заболеваемость по области ниже недельного эпидемического порога на 40,6%, в Пскове – выше на 15,1%.

Всего за неделю госпитализированы 140 человек.

По результатам лабораторного мониторинга активность циркуляции респираторных вирусов находится на высоком уровне, отметили специалисты. За неделю обследованы 42 больных с признаками ОРВИ, у четверых диагностированы А (H3N2), у троих – В, у пятерых – парагрипп (1,3), у троих – аденовирусы.

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