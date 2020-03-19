0
15:09
Архитектурная среда: Площадь имени Зендена
14:20
Минкульт ищет подрядчика для организации программы для школьников «Серебряное ожерелье. Псков»
13:15
Первые факты заражения коронавирусом зарегистрировали в Псковской области
12:29
Николай Романов: Коронавирус, не коронавирус, а кормить людей надо
11:30
Алгоритм действий при появлении признаков заболевания разъяснил комитет по здравоохранению Псковской области
11:21
Пешеходный фонтан с подсветкой появится в Новосокольниках
10:15
Дмитрий Шахов: Поправки к Конституции могут способствовать улучшению благосостояния граждан
Еще новости
Общество

Жительница России девять лет скрывалась от полиции с помощью пластических операций

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 47-летнюю женщину, которая находилась в розыске девять лет, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУМВД по Петербурге и Ленинградской области.

Её подозревают в хищении 2,2 млн рублей, принадлежавших религиозной организации в Северной Осетии. Установлено, что подозреваемая неоднократно меняла себе внешность при помощи пластических хирургов.

Задержанную доставили в территориальное подразделение полиции в Калининском районе и сообщили инициатору розыска.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Минкульт ищет подрядчика для организации программы для школьников «Серебряное ожерелье. Псков»
19 марта 2020
Минкульт ищет подрядчика для организации программы для школьников «Серебряное ожерелье. Псков»
Первые факты заражения коронавирусом зарегистрировали в Псковской области
19 марта 2020
Первые факты заражения коронавирусом зарегистрировали в Псковской области
Николай Романов: Коронавирус, не коронавирус, а кормить людей надо
19 марта 2020
Николай Романов: Коронавирус, не коронавирус, а кормить людей надо
Алгоритм действий при появлении признаков заболевания разъяснил комитет по здравоохранению Псковской области
19 марта 2020
Алгоритм действий при появлении признаков заболевания разъяснил комитет по здравоохранению Псковской области
Пешеходный фонтан с подсветкой появится в Новосокольниках
19 марта 2020
Пешеходный фонтан с подсветкой появится в Новосокольниках
Дмитрий Шахов: Поправки к Конституции могут способствовать улучшению благосостояния граждан
19 марта 2020
Дмитрий Шахов: Поправки к Конституции могут способствовать улучшению благосостояния граждан
За распространение фейковой информации о коронавирусе к ответственности привлекли жительницу Амурской области
19 марта 2020
За распространение фейковой информации о коронавирусе к ответственности привлекли жительницу Амурской области
Три человека погибли в ДТП в Островском районе
19 марта 2020
Три человека погибли в ДТП в Островском районе

Идет загрузка...