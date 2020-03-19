Жительница России девять лет скрывалась от полиции с помощью пластических операций

13:20, 19 марта 2020, ПАИ

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 47-летнюю женщину, которая находилась в розыске девять лет, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУМВД по Петербурге и Ленинградской области.

Её подозревают в хищении 2,2 млн рублей, принадлежавших религиозной организации в Северной Осетии. Установлено, что подозреваемая неоднократно меняла себе внешность при помощи пластических хирургов.

Задержанную доставили в территориальное подразделение полиции в Калининском районе и сообщили инициатору розыска.