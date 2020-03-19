Коров, телят и свиней спасли из огня пожарные в Печорском районе
Коров, телят и свиней спасли из охваченных огнем хозяйственных построек пожарные в деревне Поколодово Печорского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Возгорание произошло 19 марта около 23:00. Огонь уничтожил деревянную хозяйственную постройку, полностью выгорела изнутри соседняя каменная хозяйственная постройка. Пожарным удалось спасти расположенный рядом жилой дом.
Из огня спасатели вывели трех коров, четырех телят и трех свиней. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки внутри хозяйственной постройки.