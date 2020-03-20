В России отложили учения по изоляции рунета

09:41, 20 марта 2020, ПАИ

В России отложили учения по изоляции рунета из-за распространения коронавируса, мероприятия были запланированы на 20 марта. Как пишет «Медуза», такое решения приняло руководство Минкомсвязи.

Учения назначены также на 20 июня, 20 сентября и 20 декабря. В ведомстве должны уточнить этот график, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В декабре 2019 года в России состоялись первые масштабные учения по изоляции Рунета, они длились несколько дней. В них участвовали четыре федеральных оператора связи. В Минкомсвязи говорили, что учения прошли успешно.