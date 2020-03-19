Более 3 тонн белорусской говядины не пропустили через границу в Себежском районе

12:09, 20 марта 2020, ПАИ

В Себежском районе сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям совместно с Пограничным управлением ФСБ РФ по Псковской области запретили ввоз 3,3 тонны говядины без документов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Мясо везли в трех автомобилях из Белоруссии в Москву. В багажных отделениях находилась говядина в полиблоках и полутушах, общим весом 3,3 тонны. На мясную продукцию не были представлены ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие её качество, безопасность и происхождение, также на товаре отсутствовала маркировка (клейма).

Кроме того, специалисты выяснили, что автомобили не были оборудованы холодильными установками, что нарушает ветеринарно-санитарные правила транспортировки мясосырья, требующего соблюдения температурного режима при перевозке и хранении.

Перемещение 3,3 тонн мяса говядины по таможенной территории ЕАЭС запрещено, оформлены акты о возврате продукции в Белоруссию. По факту выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях.