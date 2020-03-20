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Общество

С 20 марта в Псковской области запретили сжигать траву и разводить костры

Владимир Якунин

С 20 марта в связи с началом пожароопасного периода в Псковской области запретили сжигать траву и разводить костры на земельных участках, примыкающих к лесному фонду. Об этом на пресс-конференции 20 марта сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области Владимир Якунин, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Владимир Якунин напомнил, что, если псковичи затеят сжигать мусор, то в радиусе 25-30 м от места сжигания участок должен быть расчищен от мусора, кроме того, необходимо иметь средства пожаротушения. 

Желающим открыть сезон пикников следует помнить, что мангалы должны находиться в сельской местности на расчищенной площадке на расстоянии не менее 5 метров от построек, в городе - на расстоянии от 50 метров.

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