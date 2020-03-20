37-летняя псковичка предстанет перед судом за убийство подруги на почве ревности

14:00, 20 марта 2020, ПАИ

37-летняя псковичка предстанет перед судом за убийство подруги на почве ревности, сообщили Псковскому агентству информации в СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, 13 октября 2019 года обвиняемая вместе с супругом находилась в гостях у подруги. Приревновав мужа к предполагаемой сопернице, она схватила нож и ударила им 43-летнюю хозяйку квартиры в живот. От полученного ранения женщина скончалась.

Помимо допросов в рамках расследования уголовного дела состоялось 15 судебных экспертиз, в том числе семь молекулярно-генетических, биологическая, дактилоскопическая, две психиатрические, медико-криминалистическая и три ситуационные судебные экспертизы. Объем уголовного дела составил почти тысячу листов.

Обвиняемая полностью признала свою вину. Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения.