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37-летняя псковичка предстанет перед судом за убийство подруги на почве ревности

37-летняя псковичка предстанет перед судом за убийство подруги на почве ревности, сообщили Псковскому агентству информации в СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, 13 октября 2019 года обвиняемая вместе с супругом находилась в гостях у подруги. Приревновав мужа к предполагаемой сопернице, она схватила нож и ударила им 43-летнюю хозяйку квартиры в живот. От полученного ранения женщина скончалась.

Помимо допросов в рамках расследования уголовного дела  состоялось 15 судебных экспертиз, в том числе семь молекулярно-генетических, биологическая, дактилоскопическая, две психиатрические, медико-криминалистическая и три ситуационные судебные экспертизы. Объем уголовного дела составил почти тысячу листов.

Обвиняемая полностью признала свою вину. Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения.

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