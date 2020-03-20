Около 120 тысяч рублей списали мошенники с карт псковичей

14:50, 20 марта 2020, ПАИ

В Пскове двое местных жителей лишились около 120 тысяч рублей в результате дистанционного мошенничества, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

38-летней жительнице Пскова позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом предотвращения несанкционированного доступа к банковскому счету женщины он завладел принадлежащими ей деньгами в сумме 70 тысяч рублей.

Жертвой аналогичной преступной схемы также стала 33-летняя псковичка. Её обманули почти на 50 тысяч рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела, проводится расследование.