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Около 120 тысяч рублей списали мошенники с карт псковичей

В Пскове двое местных жителей лишились около 120 тысяч рублей в результате дистанционного мошенничества, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

38-летней жительнице Пскова позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом предотвращения несанкционированного доступа к банковскому счету женщины он завладел принадлежащими ей деньгами в сумме 70 тысяч рублей.

Жертвой аналогичной преступной схемы также стала 33-летняя псковичка. Её обманули почти на 50 тысяч рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела, проводится расследование.

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