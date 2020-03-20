Почтовое отделение в Подборовье-3 переедет в другое здание

17:51, 20 марта 2020, ПАИ

Отделение почты в деревне Подборовье-3 Псковского района планируюь перевести в другое здание. Соответствующие переговоры проводят Почта России и администрация района,, рассказала начальник Псковского почтамта УФПС Псковской области АО «Почта России Ирина Шпаковская корреспонденту Псковского агентства информации.

Руководство почтамта рассматривает вопрос о возможности взятия в аренду части здания в центре деревни, которое соответствует требованиям к размещению отделения почтовой связи.

«Режим работы стационарного отделения почтовой связи будет восстановлен сразу после решения вопроса с администрацией Псковского района о предоставлении пригодного помещения, - добавила Ирина Шпаковская, отметив, что решением может также послужить капитальный ремонт в имеющемся помещении, которое находится в совместной собственности с администрацией».

Ранее в СМИ появилась информация, что почтальон работает в отделении без электричества и отопления, стены и потолок давно покрылись плесенью, сейфы заржавели. Не так давно посетииель провалился ногой под пол из-за сгнивших досок.

«Формат обслуживания клиентов отделения почтовой связи 180511 в деревне Подборовье Псковского района сейчас изменен, - рассказала Ирина Шпаковская. – Все почтовые и финансовые услуги в полной мере оказываются почтальонами на дому».

Почтальоны имеют специальные мобильные почтово-кассовыме терминалы, с помощью которых клиенты могут оплатить на дому услуги ЖКХ, а также услуги связи, налоги, штрафы и оформить страховку.