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Общество

Синоптики предупреждают псковичей о дождях и мокром снеге

Облачная погода ожидается в Псковской области сегодня, 13 ноября. Днём прогнозируют умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, по западу области небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Фото: ПАИ

На дорогах местами возможна гололедица. Будет дуть ветер южных направлений умеренный со скоростью 1-2 метра в секунду. Температура в области в течение суток составит 0...+5 градусов.

В Пскове днём прогнозируют небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Днём воздух прогреется до +2...+4 градусов. Атмосферное давление низкое.

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