Михаил Ведерников провёл личный приём граждан по поручению президента

21:43, 12 ноября 2026, ПАИ

По поручению президента России Владимира Путина губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл в четверг, 12 ноября, личный приём граждан в формате видео-конференц-связи, в ходе которого принято шесть заявителей. Об этом глава региона сообщил в своём канале в MAX.

Одной из тем приёма стала сфера образования. Заявительница из Великих Лук от имени родителей учеников попросила содействия в проведении капитального ремонта в средней общеобразовательной школе № 9. Здание образовательного учреждения построено в 1950 году, и с момента его постройки осуществлялся только косметический ремонт. Министр образования Псковской области Александр Сорокин сообщил, что направленная в Министерство образования РФ заявка была одобрена, школа включена в перечень организаций на предоставление субсидий в 2027 году в рамках президентского национального проекта «Молодёжь и дети».

Обращение мамы воспитанницы детского сада «Золотой петушок» в Усвятах было связано с состоянием дошкольного образовательного учреждения. По словам заявительницы, здание остро нуждается в капитальном ремонте, который позволит обеспечить безопасность и комфортные условия как детям, так и воспитателям. Ремонт дошкольного учреждения проведут в 2027 году в рамках президентского нацпроекта «Семья». Глава региона предложил представителям родительского комитета также контролировать ход и качество ремонтных работ. Отдельно местная жительница поблагодарила главу региона за оказание медицинской помощи ребёнку.

В следующем обращении речь зашла и о состоянии Воронцовского сельского клуба в Островском районе. Сейчас там работает шесть творческих коллективов, действует отделение Центра добровольчества Островского района.

«Сегодня наш клуб – центр жизни для многих деревень. За 2025 год было проведено более 300 мероприятий, которые посетило порядка 4,6 тысячи человек. Только за девять месяцев этого года – 182 мероприятия и больше трёх тысяч посетителей. Для села с населением менее 500 человек это огромная цифра. Мы ценим возможность собираться вместе, но текущие помещения уже не могут справляться с такой нагрузкой», – сказала заявительница из Островского района.

Михаил Ведерников отметил активную работу сельского клуба, насыщенную событийными мероприятиями.

«У вас много активных людей. Посмотрел состояние второго этажа. Конечно, нужно приводить всё в порядок. Эти работы обязательно выполним», – заверил губернатор.

Капитальный ремонт Воронцовского сельского клуба будет проведён при поддержке президентского нацпроекта «Семья».

Кроме того, в рамках личного приёма граждан принято решение об обустройстве в Пыталово умной спортивной площадки. Комплекс будет включать футбольное поле, беговые дорожки, хоккейную коробку, площадку для бокса и воркаута, полосы препятствий, инклюзивные элементы. Работы выполнят в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» государственной программы РФ «Развитие физической культуры и спорта».

Ряд вопросов касался дорожной инфраструктуры. Отец шестерых детей рассказал, что дети из микрорайона ходят в Печорскую гимназию по улице Сельской, но состояние дороги вызывает большую обеспокоенность у родителей. Работы на данной улице поделены на два этапа в 2026 и 2027 годах. Специалисты уже ремонтируют участок между улицами Пограничной и Мира. Губернатор поручил с началом дорожного сезона оперативно завершить часть работ на следующем участке от улицы Мира до улицы Юрьевской, оценить текущее состояние этого участка дороги и при необходимости провести ремонтные работы.

Также Михаил Ведерников рассмотрел обращение об устройстве уличного освещения на остановочном пункте «Логуны», расположенном на автомобильной дороге Толкачево – Себеж – Заситино в Себежском районе. В начале следующего года проведут конкурс для заключения контракта, а установку опор освещения и монтаж линии электропередачи начнут выполнять при благоприятных погодных условиях.