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Общество

Более 12 тысяч школьников отдохнули в лагерях Псковской области

В Псковской области подвели итоги летней оздоровительной кампании: в детских оздоровительных лагерях региона за сезон отдохнуло более 12 тысяч школьников. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своём канале в MAX.

Фото здесь и далее из канала Михаила Ведерникова в MAX

Итоги работы оздоровительных лагерей на территории России обсудили на заседании под председательством вице‑премьера Дмитрия Чернышенко.

Как пояснил Михаил Ведерников, особое внимание в регионе уделили поддержке социально уязвимых категорий. Летом в лагерях побывало свыше тысячи детей участников СВО, а также ребята из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Осенью ещё 50 детей из семей военнослужащих и 50 школьников из многодетных семей провели смену в Краснодарском крае.

Инфраструктура детского отдыха в регионе расширяется: в этом году работало 139 площадок – на пять больше, чем в прошлом сезоне. Важным событием стало открытие после капитального ремонта загородного лагеря «Нептун» на 140 мест.

На этапе подготовки к сезону власти сделали особый акцент на защищённости детей. В связи с этим глава региона Михаил Ведерников отметил: «Особое внимание ещё на этапе подготовки к сезону мы уделили безопасности: все загородные территории ограждены, оснащены видеонаблюдением и тревожной сигнализацией с выводом на Росгвардию, действовал строгий пропускной режим. Автобусы с детьми на маршрутах сопровождали экипажи Госавтоинспекции».

Программы отдыха строились на базе федеральной модели воспитания. В рамках Года единства народов России в регионе организовали более 60 тематических смен, в которых приняло участие почти шесть тысяч ребят.

«63 тематические смены посвятили Году единства народов России – в них поучаствовало почти шесть тысяч ребят, которые ближе познакомились с историей и, уверен, нашли новых друзей», – отметил Михаил Ведерников.

Всё лето с детьми работало около трёх тысяч специалистов, включая 289 студентов‑вожатых. На проведение оздоровительной кампании из всех источников было направлено 378 млн рублей.

В завершение Михаил Ведерников поблагодарил федеральные власти: «Благодарю Дмитрия Николаевича и Правительство России за поддержку региона в этой важной работе».

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