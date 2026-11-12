Псковские школьники завоевали медали в финале «Вызова первых»

23:02, 12 ноября 2026, ПАИ

Псковские школьники завоевали золото и серебро в финале проекта «Движения первых» «Вызов первых» на федеральной территории «Сириус», где собрались две тысячи участников со всей страны. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.



Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX





«Псковские барсы» заняли первое место в соревновании по шахматам, а команда средней школы № 2 Дедовичского района завоевала второе место в мини-футболе. Также в проекте принимали участие команды «Шелонь» и «Полонская СОШ» из Порховского района.

«Ребята достойно боролись с сильнейшими соперниками», – подчеркнул глава региона.

«Огромная благодарность наставникам, родителям и региональному отделению «Движения первых» за подготовку юных спортсменов и искреннюю поддержку, которая давала им силы идти до конца. Именно такая сплочённая работа помогает раскрывать потенциал каждого ребёнка», – отметил Михаил Ведерников.

Флагманский проект «Движения первых» «Вызов первых» реализуется в рамках президентского национального проекта «Молодёжь и дети».