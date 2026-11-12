Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковские школьники завоевали медали в финале «Вызова первых»

Псковские школьники завоевали золото и серебро в финале проекта «Движения первых» «Вызов первых» на федеральной территории «Сириус», где собрались две тысячи участников со всей страны. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

  • Псковские школьники завоевали медали в финале «Вызова Первых»
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX
  • Псковские школьники завоевали медали в финале «Вызова Первых»
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX
  • Псковские школьники завоевали медали в финале «Вызова Первых»
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX

«Псковские барсы» заняли первое место в соревновании по шахматам, а команда средней школы № 2 Дедовичского района завоевала второе место в мини-футболе. Также в проекте принимали участие команды «Шелонь» и «Полонская СОШ» из Порховского района.

«Ребята достойно боролись с сильнейшими соперниками», – подчеркнул глава региона.

«Огромная благодарность наставникам, родителям и региональному отделению «Движения первых» за подготовку юных спортсменов и искреннюю поддержку, которая давала им силы идти до конца. Именно такая сплочённая работа помогает раскрывать потенциал каждого ребёнка», – отметил Михаил Ведерников.

Флагманский проект «Движения первых» «Вызов первых» реализуется в рамках президентского национального проекта «Молодёжь и дети».

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

12 ноября 2026

Выставка фотографий семьи Римского-Корсакова открылась в Вечаше
12 ноября 2026

В Великих Луках пройдёт праздничный концерт ко Дню матери
12 ноября 2026

«Путешествие без барьеров»: адаптированную экскурсию проведут в Псковском кремле
12 ноября 2026

Псковские школьники завоевали медали в финале «Вызова первых»
12 ноября 2026

Лекцию о полиции в Псковской губернии прочтёт Александр Седунов
12 ноября 2026

Михаил Ведерников провёл личный приём граждан по поручению президента
12 ноября 2026

Более 12 тысяч школьников отдохнули в лагерях Псковской области
12 ноября 2026

Делегация Псковской области участвует во всероссийском форуме «Пик возможностей»

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...