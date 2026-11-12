Выставка фотографий семьи Римского-Корсакова открылась в Вечаше

23:43, 12 ноября 2026, ПАИ

Выставка «Хрупкое прошлое» открылась в музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Проект стал результатом сотрудничества Псковского музея-заповедника и Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства.

Вниманию зрителей представлены архивные фотографии, сделанные в квартире Н. А. Римского-Корсакова на Загородном проспекте и во дворе дома. Авторы снимков – сыновья композитора Андрей и Владимир.

В отличие от официальных портретов, эти кадры носят исключительно документальный характер и запечатлели повседневную жизнь семьи. На фотографиях можно увидеть коллег и учеников композитора, его детей и внуков, прислугу, домашнего доктора, а также любимца семьи – пойнтера по кличке Рекс.

Посетить выставку можно до 31 марта 2027 года.