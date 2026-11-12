«Путешествие без барьеров»: адаптированную экскурсию проведут в Псковском кремле

23:22, 12 ноября 2026, ПАИ

Презентация адаптированной экскурсии пройдёт в Псковском кремле 13 ноября. Экскурсия ориентирована на незрячих участников, сообщили ПАИ в министерстве социальной защиты Псковской области.

Гиды-экскурсоводы смогут зафиксировать, как строится маршрут, как звучит текст, как ведётся диалог с человеком, который познаёт мир на слух и на ощупь.

Мероприятие проводится в рамках проекта «Путешествие без барьеров», реализуемого с участием гранта Президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов.

Проект направлен на адаптацию национального туристического маршрута «Александр Невский – имя России» для людей с ОВЗ и реализуется Псковской областной общественной организацией «Чудской проект» в партнёрстве с министерством социальной защиты Псковской области и министерством туризма Псковской области, с Туристским информационным центром Псковской области и с псковскими отделениями Всероссийского общества инвалидов,

Всероссийского общества глухих и Всероссийского общества слепых.