Эмилии Кларк не понравился финал «Игры престолов»

18:21, 21 марта 2020, ПАИ

Актрису Эмилию Кларк, сыгравшую Дейнерис Таргариен в сериале «Игра престолов», не устроил финал телешоу. Об этом пишет Afisha Daily со ссылкой на The Sunday Times.

По словам актрисы, ей было очень жаль героиню. Ее ко всему прочему раздражало, что персонаж Джон Сноу избежал «каких-либо последствий». «Ему сошло с рук убийство в буквальном смысле», - заявила Эмилия Кларк.

Актрисе также не понравилось, что в последнем сезоне было всего шесть серий. Эмилия Кларк считает, что сценаристам не хватило времени, чтобы показать развитие всех героев и сделать финал, который бы устроил всех фанатов шоу. Она добавила, что мнение зрителей важно для нее.

«Мне всегда небезразлично мнение фанатов, ведь мы снимаем сериал для них, и именно они делают нас успешными», — отметила она.