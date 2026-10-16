День сельских женщин отметили в Усвятском районе

20:40, 16 октября 2026, ПАИ

Международный день сельских женщин отметили в Усвятском районе. В честь этого праздника участницы Шершневского сельского клуба не только принимали поздравления, но и продолжали заниматься важными делами, пишет газета «Новая жизнь».



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»







Мастерицы отправили по назначению четыре готовые маскировочные сети, а также сплели ещё одну – её вскоре передадут в штаб.

После небольшого перерыва возобновила работу группа «Активное долголетие» под руководством Юлии Клоковой.

Завершился праздничный день дегустацией: участницы попробовали печёные яблоки-антоновку с мёдом, творогом и корицей.

«Какие удивительные женщины живут в российских сёлах! Румянец на щеках, блеск задорных глаз, любовь к родной земле и неиссякаемая энергия», – отметили в редакции газеты.

Отметим, Международный день сельских женщин отмечается ежегодно 15 октября. Этот день призван привлечь внимание к роли женщин, живущих в сельской местности, и оценить их вклад в развитие сельского хозяйства, обеспечение продовольственной безопасности и стабильность сельских сообществ.