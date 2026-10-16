Криминалист показал инструменты, которые использует в работе

21:07, 16 октября 2026, ПАИ

Криминалист из Тулы продемонстрировал инструменты, которые использует в работе. Об этом сообщает телеканал «Первый Тульский».

По его словам, специалист, выезжающий на место преступления, должен быть предельно внимательным: ни одна зацепка не должна остаться незамеченной. При этом ему приходится совмещать навыки сразу нескольких профессионалов – фотографа, химика, физика, инженера и даже медика.

Для фиксации обстановки применяют фотокамеру высокой чёткости: с её помощью запечатлевают все видимые детали. Чтобы точно зафиксировать размеры предметов, используют линейки и штангенциркуль.

Для поиска биологических следов, например крови, применяют набор специальных реагентов: они помогают обнаружить улики даже там, где, на первый взгляд, ничего нет.

Выявить скрытые следы, незаметные при обычном освещении, помогают и особые лампы разного светового спектра вместе с поляризационными очками.