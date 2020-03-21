Ход капремонта Опочецкой автобусной станции проконтролировал Василий Осипов

15:58, 21 марта 2020, ПАИ

21 марта заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов вместе с председателем комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борисом Елкиным проконтролировали ход капитального ремонта Опочецкой автобусной станции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Работы по капремонту проводит компания «Августина». Строители разобрали старую кровлю и выполнили деревянную обрешетку новой. Ожидается поставка металлических материалов для устройства верхнего покрытия кровли, которая теперь станет фальцевой.

Кроме того, работники простучали фасады здания и оргаизовали строительные леса. Для начала фасадных работ ждут установления благоприятной погоды: необходимо, чтобы среднесуточная температура была не менее 5 градусов тепла.

Помимо этого, на объекте идет внутренний косметический ремонт помещений на половине здания. Вторая часть — по-прежнему доступна для посетителей.

Руководитель подрядной организации заверил вице-губернатора, что все работы идут по графику. К концу мая закончат работы на крыше. Срок завершения работ по контракту — конец июля, но представитель подрядчика уверен, что сдаст объект раньше.

Опочецкая автостанция — объект культурного наследия федерального значения «Здание конной почтовой станции». На ее ремонт из областного бюджета и внебюджетных источников выделено около 5,5 млн рулей.

Здание Опочецкой почтовой станции было построено в середине XIX века по образцовому проекту «Станционный дом» и входило в комплекс почтовых станций шоссе Санкт-Петербург — Киев. Здесь предъявлялись подорожные, оплачивались последующие прогоны, менялись лошади, предоставлялся ночлег. Набор помещений представлял собой бани, 4 зала для приезжающих, квартиру содержателя гостиницы, кухню, комнату для записи подорожных и конюшню на 36 лошадей.

Станция представляет собой одноэтажное, прямоугольное здание. Главный фасад выполнен в «готическом» стиле. После Великой Отечественной войны сохранилась лишь коробка главного дома, которая сразу же стала приспосабливаться под автостанцию. Внутренняя планировка была нарушена. Ограда и надворные постройки не сохранились.