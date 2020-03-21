0
16:12
Михаил Ведерников поблагодарил возвращавшегося из Сербии рейсом Москва — Псков пассажира за честность
14:41
В Псковской области нет дефицита аппаратов искусственной вентиляции лёгких
14:32
Вера Емельянова: Все пассажиры рейса Москва — Псков прошли осмотр медиков
13:49
Досмотр прибывающих самолетами из Москвы в Псков пассажиров (ВИДЕО)
13:30
Собственный Хатико появился в Опочецком районе
12:25
Псковский губернатор поблагодарил молодежь за активность при реализации проектов
10:41
Михаил Ведерников: власти Псковской области делают все для обеспечения безопасности и здоровья людей
Еще новости
Общество

Ход капремонта Опочецкой автобусной станции проконтролировал Василий Осипов

21 марта заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов вместе с председателем комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борисом Елкиным проконтролировали ход капитального ремонта Опочецкой автобусной станции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Работы по капремонту проводит компания «Августина». Строители разобрали старую кровлю и выполнили деревянную обрешетку новой. Ожидается поставка металлических материалов для устройства верхнего покрытия кровли, которая теперь станет фальцевой.

Кроме того, работники простучали фасады здания и оргаизовали строительные леса. Для начала фасадных работ ждут установления благоприятной погоды: необходимо, чтобы среднесуточная температура была не менее 5 градусов тепла.

Помимо этого, на объекте идет внутренний косметический ремонт помещений на половине здания. Вторая часть — по-прежнему доступна для посетителей.

Руководитель подрядной организации заверил вице-губернатора, что все работы идут по графику. К концу мая закончат работы на крыше. Срок завершения работ по контракту — конец июля, но представитель подрядчика уверен, что сдаст объект раньше.

Опочецкая автостанция — объект культурного наследия федерального значения «Здание конной почтовой станции». На ее ремонт из областного бюджета и внебюджетных источников выделено около 5,5 млн рулей. 

Здание Опочецкой почтовой станции было построено в середине XIX века по образцовому проекту «Станционный дом» и входило в комплекс почтовых станций шоссе Санкт-Петербург — Киев. Здесь предъявлялись подорожные, оплачивались последующие прогоны, менялись лошади, предоставлялся ночлег. Набор помещений представлял собой бани, 4 зала для приезжающих, квартиру содержателя гостиницы, кухню, комнату для записи подорожных и конюшню на 36 лошадей.

Станция представляет собой одноэтажное, прямоугольное здание. Главный фасад выполнен в «готическом» стиле. После Великой Отечественной войны сохранилась лишь коробка главного дома, которая сразу же стала приспосабливаться под автостанцию. Внутренняя планировка была нарушена. Ограда и надворные постройки не сохранились.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Михаил Ведерников поблагодарил возвращавшегося из Сербии рейсом Москва — Псков пассажира за честность
21 марта 2020
Михаил Ведерников поблагодарил возвращавшегося из Сербии рейсом Москва — Псков пассажира за честность
В Псковской области нет дефицита аппаратов искусственной вентиляции лёгких
21 марта 2020
В Псковской области нет дефицита аппаратов искусственной вентиляции лёгких
Вера Емельянова: Все пассажиры рейса Москва — Псков прошли осмотр медиков
21 марта 2020
Вера Емельянова: Все пассажиры рейса Москва — Псков прошли осмотр медиков
Досмотр прибывающих самолетами из Москвы в Псков пассажиров (ВИДЕО)
21 марта 2020
Досмотр прибывающих самолетами из Москвы в Псков пассажиров (ВИДЕО)
Собственный Хатико появился в Опочецком районе
21 марта 2020
Собственный Хатико появился в Опочецком районе
Псковский губернатор поблагодарил молодежь за активность при реализации проектов
21 марта 2020
Псковский губернатор поблагодарил молодежь за активность при реализации проектов
Михаил Ведерников: власти Псковской области делают все для обеспечения безопасности и здоровья людей
21 марта 2020
Михаил Ведерников: власти Псковской области делают все для обеспечения безопасности и здоровья людей
ФОТОФАКТ: в Пскове выпал снег
21 марта 2020
ФОТОФАКТ: в Пскове выпал снег

Идет загрузка...