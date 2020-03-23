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Восемь палов травы зафиксированы в Псковской области

С начала года в Псковской области зарегистрированы восемь фактов сжигания сухой травы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

20 марта произошли два пала травы на площади 1,4 гектара, 21 марта – один пал травы на площади один гектар, 22 марта – один пал травы на площади один гектар. Всего с начала периода в регионе зафиксированы восемь палов травы на площади 8,9 гектара, подчеркнули в МЧС.

В Псковской области с 20 марта объявлено начало пожароопасного сезона в текущем году. За поджигание сухой травы предусмотрены штрафы.

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